Состояние Болсонару ухудшилось после очередной операции

Состояние здоровья бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару ухудшилось после очередного хирургического вмешательства на брюшной полости. Как сообщили врачи, он продолжает находиться в отделении интенсивной терапии под наблюдением специалистов.
По данным, размещённым в его официальном аккаунте в соцсети X*, у Болсонару зафиксировано обострение клинической картины, включая повышение артериального давления и ухудшение показателей работы печени.
Врачи планируют провести дополнительную диагностику с применением методов визуализации, чтобы более точно оценить текущее состояние пациента и определить дальнейшую тактику лечения.
Ранее сообщалось, что Болсонару перенёс успешную 12-часовую операцию по устранению кишечной непроходимости. Хирургическое вмешательство было связано с устранением спаек и восстановлением брюшной стенки.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.