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Состояние Болсонару ухудшилось после очередной операции

Бывший политик остаётся в отделении интенсивной терапии.

Источник: Аргументы и факты

Состояние здоровья бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару ухудшилось после очередного хирургического вмешательства на брюшной полости. Как сообщили врачи, он продолжает находиться в отделении интенсивной терапии под наблюдением специалистов.

По данным, размещённым в его официальном аккаунте в соцсети X*, у Болсонару зафиксировано обострение клинической картины, включая повышение артериального давления и ухудшение показателей работы печени.

Врачи планируют провести дополнительную диагностику с применением методов визуализации, чтобы более точно оценить текущее состояние пациента и определить дальнейшую тактику лечения.

Ранее сообщалось, что Болсонару перенёс успешную 12-часовую операцию по устранению кишечной непроходимости. Хирургическое вмешательство было связано с устранением спаек и восстановлением брюшной стенки.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.