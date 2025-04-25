Штраф и блокировка: чем обернется парковка без номеров во Владивостоке

«Проект требует доработки, но в первом чтении его поддержали. Создана рабочая группа для устранения спорных моментов», — сообщил вице-спикер краевого парламента Джамбулат Текиев.
Изменения коснутся нескольких сфер. Вместо расплывчатых формулировок «запрет выхода» и «запрет выезда» на лед введут конкретные термины — «нахождение граждан» и «нахождение транспортных средств». Штрафы за нарушение вырастут: для физлиц — до 4 тыс. рублей, для компаний — до 50 тыс.
Отдельно прописали ответственность за граффити: наказывать будут не только вандалов, но и владельцев зданий, если они не устранят повреждения. Также уточнили разницу между сбросом и сжиганием мусора в неположенных местах.
Нововведением станут штрафы за парковку на газонах и детских площадках — до 5 тыс. рублей для граждан и до 100 тыс. для юрлиц. Во Владивостоке ужесточат контроль за платными парковками: машины без номеров или с нечитаемыми знаками будут эвакуировать, а колеса — блокировать. На закупку блокираторов выделят более 10 млн рублей.
Депутаты критически оценили некоторые инициативы. Споры вызвали повышенные штрафы, ответственность владельцев зданий за граффити, а также реализация запрета на сжигание мусора в сельской местности. Окончательное принятие закона возможно после анализа регулирующего воздействия на бизнес.
Напомним, самым спорным пунктом стало неудаление граффити. Этот вопрос вызвал недопонимание не только у депутатов, но и у бизнес-сообщества.