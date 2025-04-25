Штраф и блокировка: чем обернется парковка без номеров во Владивостоке

Нововведением станут штрафы за парковку на газонах и детских площадках — до 5 тыс. рублей для граждан и до 100 тыс. для юрлиц. Во Владивостоке ужесточат контроль за платными парковками: машины без номеров или с нечитаемыми знаками будут эвакуировать, а колеса — блокировать. На закупку блокираторов выделят более 10 млн рублей.