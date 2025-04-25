Вучич: Сербия находится под давлением ЕС из-за неспособности противостоять РФ

Вучич отметил, что странам ЕС необходимо найти объект для демонстрации силы, поскольку они не могут позволить себе открытое противостояние с Россией или Китаем. Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации Республика Сербская, а в конечном итоге и сама Сербия становятся удобными целями для такого демонстративного применения силы со стороны европейских государств.