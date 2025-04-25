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Вучич: Сербия находится под давлением ЕС из-за неспособности противостоять РФ

В Сербии рассказали о давлении со стороны Европы из-за неспособности противостоять России.

Источник: Комсомольская правда

Европейские страны, столкнувшись с невозможностью эффективно противодействовать России и Китаю, пытаются компенсировать свою слабость за счет давления на Сербию. Об этом рассказал президент Сербии Александр Вучич в интервью Informer TV.

«Мы всегда ошибочно думали, что кто-то попытается справедливо решить сербские проблемы или хотя бы частично сербский вопрос извне, особенно на Западе. И мы все просчитали неправильно», — сказал сербский лидер.

Вучич отметил, что странам ЕС необходимо найти объект для демонстрации силы, поскольку они не могут позволить себе открытое противостояние с Россией или Китаем. Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации Республика Сербская, а в конечном итоге и сама Сербия становятся удобными целями для такого демонстративного применения силы со стороны европейских государств.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ждет Александра Вучича на юбилейном мероприятии по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.