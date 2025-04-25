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Лавров иронично ответил ведущей CBS на вопрос о визите Уиткоффа

Стива Уиткоффа на этой неделе ждут с визитом в Москве.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу CBS с иронией ответил на вопрос о предстоящем визите в РФ спецпосланника президента Соединённых Штатов Стива Уиткоффа.

Ведущая программы Face the Nation поинтересовалась, состоится ли в пятницу встреча Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным. Она напомнила, что о встрече объявил американский лидер Дональд Трамп.

«Вы что, не верите президенту Соединённых Штатов?», — ответил Лавров.

Напомним, Лавров во время интервью заявил, что российская сторона готова к сделке по украинскому урегулированию. Он уточнил, что остаются детали, которые следует согласовать.

Ранее сообщалось, что встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и Уиткоффа может состояться в пятницу.