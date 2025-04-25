Депутат Якубовский: участники СВО освобождены от пени за оплату услуг ЖКХ

«От начисления пени за ЖКУ освобождены все участники СВО, включая не только мобилизованных, но и контрактников, добровольцев, а также членов их семей», — пояснил Александр Якубовский в интервью РИА Новости. Собеседник издания подчеркнул, освобождение действует не только в период участия в спецоперации и до прекращения контракта или утраты статуса участника, но и продолжается еще 180 дней после окончания службы.