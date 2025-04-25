Депутат Якубовский: участники СВО освобождены от пени за оплату услуг ЖКХ

Поддержкой могут воспользоваться все участники спецоперации и их семьи.
Все участники спецоперации ВС РФ, включая контрактников, мобилизованных и добровольцев, освобождены от начисления пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг. Об этом рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
«От начисления пени за ЖКУ освобождены все участники СВО, включая не только мобилизованных, но и контрактников, добровольцев, а также членов их семей», — пояснил Александр Якубовский в интервью РИА Новости. Собеседник издания подчеркнул, освобождение действует не только в период участия в спецоперации и до прекращения контракта или утраты статуса участника, но и продолжается еще 180 дней после окончания службы.
Ранее правительство РФ предложило ввести федеральные льготы по имущественным налогам для участников специальной военной операции и их семей. Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по бюджету инициативу, освобождающую бойцов от уплаты госпошлины по ряду судебных дел, передает RT. До этого в ГД внесли предложение, по которому пасынки и падчерицы участников СВО получают право на льготное обучение в вузах наравне с родными детьми, отмечает телеканал 360.