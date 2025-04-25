Челябинскому боксеру Ковалеву провели операцию после завершающего боя в карьере. Фото

Сергей Ковалев перенес операцию после поединка с немцем Артуром Манном.
Челябинский боксер Сергей Ковалев (Krusher) перенес операцию на носу после боя с представляющим Германию Артуром Манном. Этот поединок был для уроженца Копейска завершающим в карьере.
«Доктор сказал еще сутки с этими кляпами ходить. Некомфортно, что нос вообще заблокирован и не дышится через него, не мог вчера уснуть до четырех часов утра», — пишет Sport24 со ссылкой на опубликованную боксером фотографию в социальных сетях.
Заключительный для челябинца бой состоялся 19 апреля в Челябинске в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA» и завершился победой российского спортсмена техническим нокаутом в седьмом раунде. 42-летний спортсмен был нацелен на победу, охарактеризовав свой настрой перед поединком фразой: «Грех дома проигрывать».
Сергею Ковалеву провели операцию после заключительного в карьере боя Фото: t.me/arsenversen/14827