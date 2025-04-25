Челябинскому боксеру Ковалеву провели операцию после завершающего боя в карьере. Фото

«Доктор сказал еще сутки с этими кляпами ходить. Некомфортно, что нос вообще заблокирован и не дышится через него, не мог вчера уснуть до четырех часов утра», — пишет Sport24 со ссылкой на опубликованную боксером фотографию в социальных сетях.