Эксперт по ЖКХ раскрыл способы сэкономить на оплате услуг

Если на оплату жилищно-коммунальных услуг уходит более 22% дохода вашей семьи, можно оформить субсидию. В некоторых регионах порог ниже. Например, в Москве это более 10%. Для оформления нужно обратиться в соцзащиту с документами о доходах. Или в МФЦ, если речь идет о Москве.