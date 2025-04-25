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В Красноярском крае увеличат штрафы за нарушение закона о тишине

За повторные нарушения закона о тишине жителям Красноярского края придется заплатить до 70 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае увеличат штрафы за нарушение закона о тишине. Такое решение приняли депутаты краевого парламента накануне, 24 апреля, на очередном заседании сессии. Таким образом они поддержали инициативу краевой полиции.

Речь идет о наказании за нарушение тишины и покоя в вечернее и ночное время суток. Увы, но случаи, когда одни граждане производят слишком много шума, а другие от этого страдают, увы, не редкость. Потому в рамках борьбы с таким явлением решено, что штраф за повторное нарушение тишины составит:

— от 2 до 8 тысяч рублей — для граждан;

— от 10 до 50 тысяч рублей для должностных лиц;

— от 20 до 70 тысяч рублей для юридических лиц.