В Красноярском крае увеличат штрафы за нарушение закона о тишине. Такое решение приняли депутаты краевого парламента накануне, 24 апреля, на очередном заседании сессии. Таким образом они поддержали инициативу краевой полиции.
Речь идет о наказании за нарушение тишины и покоя в вечернее и ночное время суток. Увы, но случаи, когда одни граждане производят слишком много шума, а другие от этого страдают, увы, не редкость. Потому в рамках борьбы с таким явлением решено, что штраф за повторное нарушение тишины составит:
— от 2 до 8 тысяч рублей — для граждан;
— от 10 до 50 тысяч рублей для должностных лиц;
— от 20 до 70 тысяч рублей для юридических лиц.