В Красноярском крае увеличат штрафы за нарушение закона о тишине

Речь идет о наказании за нарушение тишины и покоя в вечернее и ночное время суток. Увы, но случаи, когда одни граждане производят слишком много шума, а другие от этого страдают, увы, не редкость. Потому в рамках борьбы с таким явлением решено, что штраф за повторное нарушение тишины составит: