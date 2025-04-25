После операции состояние бывшего президента Бразилии Болсонару ухудшилось

Жаир Болсонару уже 11 суток находится в реанимационном отделении. Госпитализация потребовалась после возникновения абдоминальных болей, обусловленных последствиями ножевого ранения в кишечник, полученного в сентябре 2018 года. Пациенту провели сложное 12-часовое хирургическое вмешательство, после которого назначено полное парентеральное питание с полным исключением перорального приема пищи.