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Россиян ждут две рекордно короткие рабочие недели в мае

Россиян в конце апреля и начале мая ожидают две трехдневные рабочие недели. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Еще одна трехдневная рабочая неделя предстоит с 5 по 7 мая.

Россиян в конце апреля и начале мая ожидают две трехдневные рабочие недели. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

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«На последней неделе апреля мы будем работать 28, 29 и 30 апреля. Это будет короткая трехдневная рабочая неделя. Тридцатое апреля — накануне 1 мая, соответственно, это будет короткий рабочий день», — заявил Нилов. Он также напомнил, что еще одна трехдневная рабочая неделя предстоит с 5 по 7 мая. «Таким образом, в конце апреля и в начале мая у нас будет две трехдневные укороченные рабочие недели», — отметил парламентарий.

По словам депутата, такое расписание связано с праздничными днями, установленными Трудовым кодексом РФ и переносом выходных. В результате в мае 2024 года в общей сложности будет только 18 рабочих дней. Это позволит россиянам получить дополнительные дни отдыха в период весенних праздников.

В частности, депутат Государственной Думы от фракции КПРФ Сергей Гаврилов рекомендовал гражданам России тщательно продумывать майский отпуск с учетом финансовых аспектов. Он напомнил, что оплата за обычные выходные дни по установленному графику не предусмотрена.

По словам парламентария, в мае многие россияне предпочитают брать отпуск, однако для минимизации финансовых потерь важно грамотно выбрать время отдыха. Гаврилов подчеркнул, что оформление отпуска во второй половине месяца может оказаться невыгодным из-за большого количества праздничных дней: сокращение числа рабочих смен приведет к уменьшению аванса и заработной платы после возвращения на работу, передает телеканал 360.