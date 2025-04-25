Россиян ждут две рекордно короткие рабочие недели в мае

«На последней неделе апреля мы будем работать 28, 29 и 30 апреля. Это будет короткая трехдневная рабочая неделя. Тридцатое апреля — накануне 1 мая, соответственно, это будет короткий рабочий день», — заявил Нилов. Он также напомнил, что еще одна трехдневная рабочая неделя предстоит с 5 по 7 мая. «Таким образом, в конце апреля и в начале мая у нас будет две трехдневные укороченные рабочие недели», — отметил парламентарий.