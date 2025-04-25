Дэвис: Зеленский подставляет Трампа невыполнимыми требованиями

«Своими требованиями он подставляет Трампа. Я просто думаю, какое же это сумасшествие, когда парень на самом дне своей политической деятельности без карт на руках и с самым маленьким рычагом давления даёт такие дерзкие комментарии», — сказал Дэвис в эфире своего YouTube-канала.