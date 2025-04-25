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Дэвис: Зеленский подставляет Трампа невыполнимыми требованиями

Дэвис подчеркнул, что Зеленский оторван от реальности.

Источник: Аргументы и факты

Полковник армии Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что Зеленский «подставляет» американского лидера Дональда Трампа.

По словам Дэвиса, Зеленский озвучивает «невыполнимые требования» в ответ на мирный план Трампа. Он подчеркнул, что Зеленский оторван от реальности.

«Своими требованиями он подставляет Трампа. Я просто думаю, какое же это сумасшествие, когда парень на самом дне своей политической деятельности без карт на руках и с самым маленьким рычагом давления даёт такие дерзкие комментарии», — сказал Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

Он прокомментировал высказывание Зеленского о том, что Киев «никогда не признает» Крымский полуостров российским.

Дэвис добавил, что Зеленский никогда не озвучивает альтернативные варианты, кроме тех, «которые не имеют ничего общего с реальным положением» Украины.

Ранее сообщалось, что Зеленский стал «указывать» Трампу, какие пункты стоит включить в план урегулирования конфликта на Украине, а какие нет.