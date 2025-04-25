Шойгу развеял миф об огромной преступности в РФ среди мигрантов

Также Сергей Шойгу рассказал об общей ситуации с преступностью в России. Он отметил устойчивую тенденцию к снижению уровня преступности за последние годы. Так, за 2024 год в стране зарегистрировано 1,9 миллион преступлений, что на 1,8% меньше, чем годом ранее. В то же время происходит рост числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных организованными группами (на 17,1%), а также увеличение числа мошенничеств (на 2,8%) и коррупционных преступлений (на 5,8%).