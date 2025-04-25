В Хабаровске суд встал на сторону педагога после скандала с танцем

Несмотря на то, что сам педагог позже отозвал заявление об увольнении, написанное под давлением, администрация школы все же уволила его. Причиной увольнения стал тот самый танец, который вызвал широкий общественный резонанс. Многие сочли, что такие действия педагога, несмотря на их творческий характер, не соответствуют должности в образовательном учреждении. Однако суд встал на сторону педагога, постановив, что его увольнение было незаконным.