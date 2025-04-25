В Хабаровске суд встал на сторону педагога после скандала с танцем

В Хабаровске Индустриальный районный суд вынес решение по делу, которое вызвало общественный резонанс: было признано незаконным увольнение педагога МБОУ СОШ № 68, который стал фигурантом скандала из-за видеоролика с его участием в танце, исполненном в студии танцев, — сообщает телеграм-канал «Суды Хабаровского края».
Суд удовлетворил требования истца и восстановил его на рабочем месте, а также присудил компенсацию за время вынужденного прогула.
История, ставшая основой судебного разбирательства, произошла после того, как педагог, который работал заместителем директора по воспитательной работе и социальным педагогом, оказался в центре общественного внимания после публикации видеоролика. На видео он исполнил танец в стиле FRAME UP, который включает элементы стрип-пластики, джаз-фанка, хай-хилс и брейк-данса. Этот танец был снят в момент, когда педагог не находился на работе, а был сотрудником профессиональной танцевальной студии.
Несмотря на то, что сам педагог позже отозвал заявление об увольнении, написанное под давлением, администрация школы все же уволила его. Причиной увольнения стал тот самый танец, который вызвал широкий общественный резонанс. Многие сочли, что такие действия педагога, несмотря на их творческий характер, не соответствуют должности в образовательном учреждении. Однако суд встал на сторону педагога, постановив, что его увольнение было незаконным.
Согласно решению суда, педагог не был ознакомлен с приказом об увольнении и не получил расчет заработной платы, что является нарушением Трудового кодекса Российской Федерации. Более того, суд отметил, что работник имел право отозвать свое заявление об увольнении в любое время, в пределах установленных сроков. В результате суд признал увольнение незаконным, а педагогу предстоит восстановление на прежней должности с выплатой компенсации за время вынужденного прогула.
Решение суда вступило в законную силу, и сторонами не было подано апелляции.