В Госдуме рассказали об условиях получения перерасчета пенсии

Ранее сообщалось, что с 2025 года увольнение работающего пенсионера позволит автоматически восстановить пропущенные индексации и увеличить размер пенсии. Для этого необходимо, чтобы в течение месяца не было ни одного рабочего дня, после чего выплаты пересчитываются с первого числа следующего месяца. Такой механизм уже привел к значительному росту пенсий у некоторых граждан после смены статуса с работающего на неработающего.