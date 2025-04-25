Турецкие авиакомпании разрешили россиянам сдавать билеты без штрафов

Согласно информации AFAD (Турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям), землетрясение магнитудой 6,2 было зарегистрировано в акватории Мраморного моря близ Стамбула в среду в 12:49 по местному времени. Последующие подземные толчки меньшей интенсивности продолжались в течение нескольких часов.