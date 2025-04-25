Турецкие авиакомпании разрешили россиянам сдавать билеты без штрафов

Ведущие турецкие авиаперевозчики — Pegasus Airlines, Turkish Airlines и AJet — ввели особые условия для пассажиров внутренних рейсов в связи с землетрясением в Стамбуле. Как сообщают РИА Новости, авиакомпании разрешили бесплатно обменивать билеты или получать полный возврат средств.
Согласно информации AFAD (Турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям), землетрясение магнитудой 6,2 было зарегистрировано в акватории Мраморного моря близ Стамбула в среду в 12:49 по местному времени. Последующие подземные толчки меньшей интенсивности продолжались в течение нескольких часов.
Pegasus Airlines предоставляет пассажирам внутренних рейсов, связанных со Стамбулом, возможность до конца пятницы бесплатно изменить дату вылета с действием билета в течение недели либо получить билет с открытой датой.
При этом Turkish Airlines и AJet принимают заявки до 7 мая на возврат средств за неиспользованные билеты для рейсов, связанных со Стамбулом.
Авиакомпании ввели суточное ограничение стоимости билетов на внутренние рейсы, установив максимальную цену в 1750 турецких лир (около $46 США).
23 апреля 2025 года в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 6.2.