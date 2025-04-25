Доктор наук объяснила, почему женский иммунитет сильнее и опаснее мужского

Исследователи объяснили, почему женщины болеют по-другому, чем мужчины. У представительниц прекрасного пола иммунитет «двойной мощности», но он может представлять серьезную опасность. Об этом KP.RU рассказала заведующая лабораторией развития эндокринной системы НИИ морфологии человека им. академика А. П. Авцына РНЦХ им. академика Б. В. Петровского, доктор медицинских наук Наталья Яглова.
— Многие гены, которые отвечают за иммунный ответ, находятся в Х-хромосоме. У женщин, как известно, таких хромосом две (ХХ), а у мужчин одна. Поэтому в женском организме содержится двойной набор «иммунных» генов. Из-за этого сами по себе иммунные реакции более бурные, ярко выраженные, — пояснила Яглова.
Так, с одной стороны, у женщин иммунитет работает быстрее и эффективнее: организм активнее вырабатывает антитела и лучше справляется с инфекциями. Но с другой — это несет и определенную опасность.
— Это может усиливать воспалительные процессы (напомним, воспаление — естественная реакция организма. — Прим. Ред.). А также выше риски, что из-за чрезмерной реакции возникнет сбой, и иммунитет начнет атаковать собственные клетки и ткани организма, — добавила медик.
Из-за такой особенности женского организма повышается риск развития аутоиммунных заболеваний — от ревматоидного артрита до рассеянного склероза. Также именно женщины чаще страдают от тяжелых форм аллергии.