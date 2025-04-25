Доктор наук объяснила, почему женский иммунитет сильнее и опаснее мужского

— Многие гены, которые отвечают за иммунный ответ, находятся в Х-хромосоме. У женщин, как известно, таких хромосом две (ХХ), а у мужчин одна. Поэтому в женском организме содержится двойной набор «иммунных» генов. Из-за этого сами по себе иммунные реакции более бурные, ярко выраженные, — пояснила Яглова.