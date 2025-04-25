Будут похожи на маму: филинята вылупились в Приморье

Сотрудники Приморского Сафари-парка поделились кадрами после вылупления филинят. Рядом с малышами — гордая мама, которая присматривает за ними, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Всего на свет появились три филиненка. Мать выглядит уставшей, но тем не менее она стоит на страже безопасности малышей. Отметим, что эти крупные совы обладают хорошо развитыми перьевыми ушками и относительно слаборазвитым лицевым диском.
По сравнению с другими крупными представителями своего вида, у филинов сильные лапы и острые когти, крылья среднего размера.
Самки при этом крупнее самцов, а оперение у обоих неяркое, но с рисунком. Сотрудники зоопарка приглашают жителей и гостей края полюбоваться малышами вместе с ними, а также порадоваться за новоиспеченную мать.