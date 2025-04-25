Трусова показала видео со своей реакцией на положительный тест на беременность

Трусова показывает положительный тест на беременность. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avtrusova.
В коротком ролике Трусова демонстрирует тест, на котором проявляются две полоски. Спортсменка не скрывает своих эмоций.
«Неожиданный, но очень долгожданный сюрприз», — написала фигуристка под видео.
Ранее стало известно, что Александра Трусова и Макар Игнатов ждёт сына. Пол ребёнка был объявлен на гендер-пати, прошедшей в Москве. «У вас будет сын!» — гласило сообщение на экране кинотеатра.