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Трусова показала видео со своей реакцией на положительный тест на беременность

Российская фигуристка Александра Трусова преподнесла своим подписчикам сюрприз. В социальных сетях она опубликовала видео, запечатлевшее её первую реакцию на положительный тест на беременность.

Источник: Life.ru

Трусова показывает положительный тест на беременность. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avtrusova.

В коротком ролике Трусова демонстрирует тест, на котором проявляются две полоски. Спортсменка не скрывает своих эмоций.

«Неожиданный, но очень долгожданный сюрприз», — написала фигуристка под видео.

Ранее стало известно, что Александра Трусова и Макар Игнатов ждёт сына. Пол ребёнка был объявлен на гендер-пати, прошедшей в Москве. «У вас будет сын!» — гласило сообщение на экране кинотеатра.