Во Владивостоке впервые с 2022 года пройдет шествие «Бессмертного полка»

«В День Победы 9 мая во Владивостоке состоится шествие горожан в память об участниках Великой Отечественной войны. Жители и гости города пройдут по центральным улицам приморской столицы с фотографиями своих родных и близких, внесших вклад в дело Победы», — говорится в сообщении.