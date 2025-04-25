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Во Владивостоке впервые с 2022 года пройдет шествие «Бессмертного полка»

«Бессмертный полк» пройдет во Владивостоке в очном формате впервые с 2022 года.

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 25 апр — РИА Новости. Акция «Бессмертный полк» пройдет во Владивостоке в очном формате впервые с 2022 года, памятное шествие пройдет 9 мая после парада, сообщает администрация Владивостока.

«В День Победы 9 мая во Владивостоке состоится шествие горожан в память об участниках Великой Отечественной войны. Жители и гости города пройдут по центральным улицам приморской столицы с фотографиями своих родных и близких, внесших вклад в дело Победы», — говорится в сообщении.

Шествие пройдет сразу после прохождения парада войсковых подразделений и военной техники по традиционному маршруту. Предварительная регистрация участников не требуется.

В последний раз очно акция «Бессмертный полк» проводилась в Приморье в 2022 году. В последние годы шествие не проводилось из соображений общественной безопасности.