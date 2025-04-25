Россиянам рассказали, как сэкономить на оплате услуг ЖКХ

Эксперт уточнил, что некоторые группы граждан, такие как ветераны, люди с инвалидностью и семьи с тремя и более детьми, обладают правом на получение льгот при оплате жилищно-коммунальных услуг. Еще одним эффективным способом снизить расходы являются счетчики. В случае их отсутствия оплата за коммунальные услуги производится по установленным нормативам, которые, как правило, завышены.