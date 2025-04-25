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Spiegel: самолет экстренно сел в Берлине из-за нетрезвого финна

Гражданин Финляндии вел себя агрессивно, плевался в других пассажиров и напал на бортпроводника.

Пассажирский рейс из Хельсинки в Цюрих был вынужден совершить экстренную посадку в берлинском аэропорту Бранденбург из-за неадекватного поведения одного из пассажиров. Об этом сообщает Spiegel.

По известным данным, 42-летний гражданин Финляндии находился в состоянии алкогольного опьянения — тест показал 1,27 промилле. Он вел себя агрессивно, плевался в других пассажиров и напал на бортпроводника.

Из-за инцидента командир экипажа принял решение экстренно приземлиться в Берлине, где нарушителя уже ожидали сотрудники федеральной полиции. Полицейские допросили очевидцев и задержали дебошира.

На мужчину было заведено административное дело, а в качестве меры обеспечения он был обязан внести залог в размере 2200 евро. После инцидента самолет с остальными 106 пассажирами продолжил путь и благополучно вылетел в Цюрих.

Ранее сообщалось, что чиновник из Иордании напал на члена экипажа самолета и пытался открыть аварийные выходы на рейсе, направлявшемся из Малайзии в Австралию.