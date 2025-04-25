Полуприцеп с баранами и овцами не пустили на территорию Хабаровского края

В Хабаровском крае Россельхознадзором пресечена попытка перевозки 126 сельхозживотных без документов, сообщает ИА AmurMedia.
В Хабаровске в ходе совместной работы государственных инспекторов Приморского межрегионального управления Россельхознадзора с сотрудниками дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции на посту ДПС через реку Амур был остановлен автомобиль с полуприцепом, перевозивший 126 баранов и овец.
При проведении контроля инспектором Управления Россельхознадзора установлено, что животные перевозятся без ветеринарных сопроводительных документов и без согласования маршрута перевозки.
Со слов владельца Буриева Н. Х., бараны были приобретены в Забайкальском крае и перевозились в с. Некрасовка для дальнейшего содержания.
Перемещение животных без профилактических, диагностических, лечебных и иных мероприятий, направленных на предотвращение распространения болезней животных, является нарушением требований закона «О ветеринарии».
Управлением Россельхознадзора по факту выявленного нарушения Буриеву Н. Х. выдано требование о возврате животных без документов на пункт погрузки — в г. Петровск-Забайкальский.
Как отмечает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора, это первый в 2025 году случай выявления попытки перевозки скота по территории Хабаровского края без документов.