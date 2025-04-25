Полуприцеп с баранами и овцами не пустили на территорию Хабаровского края

В Хабаровске в ходе совместной работы государственных инспекторов Приморского межрегионального управления Россельхознадзора с сотрудниками дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции на посту ДПС через реку Амур был остановлен автомобиль с полуприцепом, перевозивший 126 баранов и овец.