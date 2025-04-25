Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полуприцеп с баранами и овцами не пустили на территорию Хабаровского края

Во время проверки установлено, что животные перевозятся без ветеринарных сопроводительных документов и без согласования маршрута перевозки.

Источник: Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора

В Хабаровском крае Россельхознадзором пресечена попытка перевозки 126 сельхозживотных без документов, сообщает ИА AmurMedia.

В Хабаровске в ходе совместной работы государственных инспекторов Приморского межрегионального управления Россельхознадзора с сотрудниками дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции на посту ДПС через реку Амур был остановлен автомобиль с полуприцепом, перевозивший 126 баранов и овец.

При проведении контроля инспектором Управления Россельхознадзора установлено, что животные перевозятся без ветеринарных сопроводительных документов и без согласования маршрута перевозки.

Со слов владельца Буриева Н. Х., бараны были приобретены в Забайкальском крае и перевозились в с. Некрасовка для дальнейшего содержания.

Перемещение животных без профилактических, диагностических, лечебных и иных мероприятий, направленных на предотвращение распространения болезней животных, является нарушением требований закона «О ветеринарии».

Управлением Россельхознадзора по факту выявленного нарушения Буриеву Н. Х. выдано требование о возврате животных без документов на пункт погрузки — в г. Петровск-Забайкальский.

Как отмечает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора, это первый в 2025 году случай выявления попытки перевозки скота по территории Хабаровского края без документов.