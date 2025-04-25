WSJ: самым близким советником Вэнса является его жена Уша Вэнс

Самым близким советником вице-президента США Джей Ди Вэнса является его супруга Уша Вэнс, пишет американское издание The Wall Street Journal.
Газета ссылается на информацию, полученную от источников в близком окружении семьи Вэнс.
«39-летняя юрист давно является резонатором по вопросам политики. Уша Вэнс привержена будущим политическим стремлениям мужа, которые могут привести её в Белый дом вместе с ним», — говорится в публикации.
В материале также сказано, что супруга следит за выступлениями Вэнса и озвучивает ему «отзывы».
Вторая леди Соединённых Штатов родилась в 1986 году в Сан-Диего (штат Калифорния). Её родители переехали в США из Индии. В настоящее время Вэнс является республиканкой, при этом до 2014 года она была сторонницей Демократической партии.
Ранее Вэнс заявил, что Соединённые Штаты сделали РФ и Украине «честное предложение».