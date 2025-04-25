В Госдуме рассказали о двух трёхдневных рабочих неделях в апреле и мае

В конце апреля и начале мая россияне будут работать по сокращенной трехдневной рабочей неделе. Об этом напомнил депутат Госдумы РФ Ярослав Нилов в интервью РИА Новости.
«На последней неделе апреля мы будем работать 28, 29 и 30 апреля. Это будет короткая трехдневная рабочая неделя», — пояснил депутат.
Нилов уточнил, что следующий сокращенный трудовой цикл запланирован на 5−7 мая, что в результате сократит общее количество рабочих дней в мае до 18.
Ранее KP.RU писал о подорожании на треть досуга на майских праздниках. Так, по данным ВЦИОМ, россияне планируют потратить в майские праздники почти по 30 тыс. рублей. При этом жители Москвы и Санкт-Петербурга планируют потратить на майские праздники в среднем 54 742 рубля на человека — это вдвое превышает общероссийские показатели расходов.