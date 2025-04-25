В Госдуме рассказали о двух трёхдневных рабочих неделях в апреле и мае

Ранее KP.RU писал о подорожании на треть досуга на майских праздниках. Так, по данным ВЦИОМ, россияне планируют потратить в майские праздники почти по 30 тыс. рублей. При этом жители Москвы и Санкт-Петербурга планируют потратить на майские праздники в среднем 54 742 рубля на человека — это вдвое превышает общероссийские показатели расходов.