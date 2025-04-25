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В Челябинске начался ремонт улицы Линейной

С 24 апреля подрядная организация приступила к восстановлению дорожного покрытия на улице Линейной, соединяющей микрорайон Чурилово с центром Челябинска.

В первую ночь рабочие начали срезать старый асфальт на участке, ведущем в сторону центра города.

Как сообщили в городской администрации, в утренние часы подрядчик переключится на противоположную сторону дороги, чтобы минимизировать помехи для движения. По распоряжению мэра Алексея Лошкина основные работы будут проводиться ночью и в периоды наименьшей транспортной нагрузки.

Водителям рекомендуют соблюдать осторожность при проезде ремонтируемого участка, обращать внимание на временные дорожные знаки и быть готовыми к возможным ограничениям движения. Комплекс работ выполняется в рамках планового ремонта городских магистралей.