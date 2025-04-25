В Челябинске начался ремонт улицы Линейной

В первую ночь рабочие начали срезать старый асфальт на участке, ведущем в сторону центра города.
Как сообщили в городской администрации, в утренние часы подрядчик переключится на противоположную сторону дороги, чтобы минимизировать помехи для движения. По распоряжению мэра Алексея Лошкина основные работы будут проводиться ночью и в периоды наименьшей транспортной нагрузки.
Водителям рекомендуют соблюдать осторожность при проезде ремонтируемого участка, обращать внимание на временные дорожные знаки и быть готовыми к возможным ограничениям движения. Комплекс работ выполняется в рамках планового ремонта городских магистралей.