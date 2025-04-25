В Челябинске начался ремонт улицы Линейной

Как сообщили в городской администрации, в утренние часы подрядчик переключится на противоположную сторону дороги, чтобы минимизировать помехи для движения. По распоряжению мэра Алексея Лошкина основные работы будут проводиться ночью и в периоды наименьшей транспортной нагрузки.