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Стоимость проезда повысится до 60 рублей на ряде маршрутов в Хабаровске

Стоимость проезда повысится до 60 рублей на ряде маршрутов в Хабаровске. Об этом сообщили в управлении промышленности, транспорта, связи администрации города.

Источник: Freepik

До 60 рублей вырастет тариф на следующих маршрутах:

№ 8−1, 17−1, 35, 49 — с 29.04.2025 (ИП Артамонов В. И.); № 7, 16−1 — с 30.04.2025 (ООО «Дальтранс-ДВ»); № 8, 46 — с 01.05.2025 (ООО «Магистраль Авто ДВ»).