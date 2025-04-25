До 60 рублей вырастет тариф на следующих маршрутах:
№ 8−1, 17−1, 35, 49 — с 29.04.2025 (ИП Артамонов В. И.); № 7, 16−1 — с 30.04.2025 (ООО «Дальтранс-ДВ»); № 8, 46 — с 01.05.2025 (ООО «Магистраль Авто ДВ»).
Стоимость проезда повысится до 60 рублей на ряде маршрутов в Хабаровске. Об этом сообщили в управлении промышленности, транспорта, связи администрации города.
До 60 рублей вырастет тариф на следующих маршрутах:
№ 8−1, 17−1, 35, 49 — с 29.04.2025 (ИП Артамонов В. И.); № 7, 16−1 — с 30.04.2025 (ООО «Дальтранс-ДВ»); № 8, 46 — с 01.05.2025 (ООО «Магистраль Авто ДВ»).