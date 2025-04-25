В Хабаровском крае возобновит работу пункт пропуска Покровка

В эти выходные в Хабаровском крае приступит к работе пункт пропуска Покровка-Жаохэ на границе с Китаем. Такую информацию разместили на сайте ФГКУ «Росгранстрой».
«По случаю наступления навигационного периода с 26 апреля 2025 года в смешанном пункте пропуска возобновляется государственный контроль по пропуску грузов и физических лиц», — говорится в сообщении.
Пассажирские и грузоперевозки будут осуществлять паромы.
В Росгранстрое также предупредили, что в выходные дни 1, 2, 4, 8, 9 и 11 мая пункт работать не будет. График работы в остальные праздничные дни может быть изменен. О нем сообщат дополнительно.