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В Хабаровском крае возобновит работу пункт пропуска Покровка

Пункт пропуска Покровка-Жаохэ на границе с КНР вернется к работе с 26 апреля.

Источник: ФГКУ «Росгранстрой»

В эти выходные в Хабаровском крае приступит к работе пункт пропуска Покровка-Жаохэ на границе с Китаем. Такую информацию разместили на сайте ФГКУ «Росгранстрой».

«По случаю наступления навигационного периода с 26 апреля 2025 года в смешанном пункте пропуска возобновляется государственный контроль по пропуску грузов и физических лиц», — говорится в сообщении.

Пассажирские и грузоперевозки будут осуществлять паромы.

В Росгранстрое также предупредили, что в выходные дни 1, 2, 4, 8, 9 и 11 мая пункт работать не будет. График работы в остальные праздничные дни может быть изменен. О нем сообщат дополнительно.