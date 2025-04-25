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Сморчки, строчки, сморчковые шапочки: грибной сезон стартовал в Московском регионе

В Московском регионе апрель выдался на редкость теплым, поэтому грибной сезон стартовал раньше обычного. Опытные грибники уже отправились в лес за сморчками. «Вечерняя Москва» узнала у миколога, грибника, кандидата биологических наук Михаила Вишневского, какие еще грибы можно отыскать весной.

Источник: Российская газета

Как рассказал эксперт, грибной сезон начался в столичном регионе еще в начале апреля, тогда любители тихой охоты могли найти в лесах почти все виды первых весенних грибов:

  • сморчки;
  • строчки;
  • сморчковые шапочки.

Однако внезапное похолодание и отрицательные температуры прервали волну «тихой охоты». И теперь она возобновится лишь в начале мая, отметил Вишневский.

— После майских праздников, в середине месяца, грибники смогут найти в лесах вешенки и опята. В полях пойдут первые шампиньоны, рядовки и даже дождевики, — заключил специалист.

С началом грибного сезона в регионах растет число обращений в больницы с токсическим отравлением. Как отличить опасные виды грибов и не нарваться на ядовитый, «ВМ» выясняла с экспертом.

Метеоролог Татьяна Позднякова рассказала «ВМ», что в столице ожидается сильное похолодание, возможны даже дожди с мокрым снегом и заморозки. Она также объяснила, когда в город снова вернется солнечная теплая погода.