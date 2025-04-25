Сморчки, строчки, сморчковые шапочки: грибной сезон стартовал в Московском регионе

Как рассказал эксперт, грибной сезон начался в столичном регионе еще в начале апреля, тогда любители тихой охоты могли найти в лесах почти все виды первых весенних грибов:
- сморчки;
- строчки;
- сморчковые шапочки.
Однако внезапное похолодание и отрицательные температуры прервали волну «тихой охоты». И теперь она возобновится лишь в начале мая, отметил Вишневский.
— После майских праздников, в середине месяца, грибники смогут найти в лесах вешенки и опята. В полях пойдут первые шампиньоны, рядовки и даже дождевики, — заключил специалист.
С началом грибного сезона в регионах растет число обращений в больницы с токсическим отравлением. Как отличить опасные виды грибов и не нарваться на ядовитый, «ВМ» выясняла с экспертом.
Метеоролог Татьяна Позднякова рассказала «ВМ», что в столице ожидается сильное похолодание, возможны даже дожди с мокрым снегом и заморозки. Она также объяснила, когда в город снова вернется солнечная теплая погода.