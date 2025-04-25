Россиянам рассказали о разнице между мужской и женской психикой

Психика мужчин и женщин устроена по-разному. Все дело в биологии. На устойчивость к стрессам, склонность к депрессии или рисковому поведению серьезно влияют половые гормоны. Об этом KP.RU рассказала заведующая лабораторией развития эндокринной системы НИИ морфологии человека им. академика А. П. Авцына РНЦХ им. академика Б. В. Петровского, доктор медицинских наук Наталья Яглова.
— Женщины более склонны к эндогенной депрессии — тяжелому психическому заболеванию, требующему медпомощи. В то же время суициды на фоне депрессии и вообще суицидальные расстройства больше характерны для мужчин, — отметила эксперт.
Но дело не только в биохимии. Большую роль играет и то, как людей формировала эволюция. Женщинам изначально была отведена роль хранительниц рода — вынашивание, рождение и воспитание детей.
— Эволюционно женщин сильнее удерживает на Земле необходимость рождения детей и заботы о них. Все это как бы больше привязывает к жизни. В том числе, повышает выносливость, стойкость при столкновении с превратностями судьбы, — пояснила доктор.
А вот мужчины по своей природе менее стрессоустойчивы. Они чаще выбирают опасные пути снятия напряжения — алкоголь или риск. Поэтому чаще попадают в аварии и получают травмы.