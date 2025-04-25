Иркутские ветераны Великой Отечественной войны получат праздничные продуктовые наборы к 80-летию Победы

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне компания «Молочная река» приготовила для ветеранов подарки — наборы с собственной продукцией. В каждый вошли сметана, творог, молоко, кефир и творожный крем.
— Ветераны — это живая история, воплотившая в себе силу духа и волю к победе. Именно поэтому, отмечая этот важный юбилей, мы считаем своей обязанностью поддержать тех, кто в самые тяжелые времена проявил героизм и самоотверженность, — подчеркнул директор компании Александр Копотилов.
Подарки уже начали вручать участникам боевых действий, труженикам тыла и инвалидам Великой Отечественной войны.