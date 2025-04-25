«Оружейный барон» Хубутия напал на экс-возлюбленную в Москве: что о нем известно

Значительный толчок в развитии Хубутии получил в годы перестройки: вместе с единомышленниками он организовал кооператив, который впоследствии трансформировался в торговую компанию. Ключевым направлением его деятельности стала охота — это увлечение передалось Михаилу от отца, страстного охотника. Первый магазин товаров для охоты Хубутия открыл рядом с Казанским вокзалом. Позднее, получив юридическое образование в МГУ, он занялся разработкой нового закона об оружии. Хубутия является кандидатом юридических наук, а также инициатором и учредителем общероссийской организации «Союз грузин в России». В 1999 году Михаилу Хубутии, которому на тот момент исполнилось 33 года, было доверено руководство Министерством торговли Московской области, пишет NEWS.ru.