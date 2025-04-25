Врач рассказал о полезных весенних привычках

«Весна — отличное время пересмотреть свои привычки. На улице теплеет, световой день увеличивается — это естественный повод начать больше гулять, проводить время на солнце. Регулярные прогулки помогают справиться с зимней апатией, укрепляют сосуды и нормализуют сон», — сказал он.