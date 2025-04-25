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Врач рассказал о полезных весенних привычках

Невролог Мартынов: весной стоит начать больше гулять и кушать овощи и зелень.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Весной человеку стоит начать больше гулять, проводить время на солнце, а также добавить в рацион больше свежих овощей и зелени, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.

«Весна — отличное время пересмотреть свои привычки. На улице теплеет, световой день увеличивается — это естественный повод начать больше гулять, проводить время на солнце. Регулярные прогулки помогают справиться с зимней апатией, укрепляют сосуды и нормализуют сон», — сказал он.

Также невролог порекомендовал добавить в рацион больше свежих овощей и зелени, пить достаточно воды.

«Весна — хороший момент, чтобы отказаться от вредных привычек и вернуть здоровый режим дня: вставать пораньше, уменьшить вечернюю “зависимость” от экранов, уделять время физической активности», — добавил Мартынов.