Осужденный по делу «Норд-Оста» вышел на свободу

В октябре 2002 года возле «Макдональдса» на улице Покрышкина в столице РФ взорвалась машина. В результате один человек погиб, еще восемь — получили травмы различной степени тяжести. Через несколько дней вооруженные террористы захватила и удерживала в заложниках зрителей мюзикла «Норд-Ост» в здании Дома культуры ОАО «Московский подшипник».