Осужденный по делу «Норд-Оста» вышел на свободу

Алихан Межиев просидел в колонии более 20 лет.
Алихан Межиев, осужденный по делу о захвате «Норд-Оста», освободился из места заключения. Истек срок наказания, пояснил источник в силовых структурах.
«Алихан Межиев вышел на свободу 28 октября прошлого года. Он полностью отбыл назначенное наказание», — цитирует собственный источник РИА Новости.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТеррориста, руководившего захватом «Норд-Оста», задержали спустя восемь лет. Спокойно жил в Крыму.
По данным RT, Межиев отсидел в колонии 22 года. Его считают пособником захватчиков театрального центра на Дубровке, напоминает телеканал 360.
В октябре 2002 года возле «Макдональдса» на улице Покрышкина в столице РФ взорвалась машина. В результате один человек погиб, еще восемь — получили травмы различной степени тяжести. Через несколько дней вооруженные террористы захватила и удерживала в заложниках зрителей мюзикла «Норд-Ост» в здании Дома культуры ОАО «Московский подшипник».