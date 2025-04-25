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Бастрыкин потребовал разобраться с подтопленным домом в Новосибирской области

Люди жаловались в коммунальные службы и районную администрацию, но меры приняты не были.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске жители одного из многоэтажных домов длительное время сталкиваются с проблемой подтопления. Вода подмывает здание, что вызывает опасения у горожан. О ситуации стало известно Следственному комитету России благодаря обращениям местных жителей и публикациям в СМИ.

Местные жители неоднократно писали в коммунальные службы и администрации района, но никаких действенных мер принято не было.

В итоге новосибирские следователи начали проверку по статье 293 УК РФ, которая касается халатности должностных лиц. Результаты расследования должны быть представлены главе СК России Александру Бастрыкину.