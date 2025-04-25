Бастрыкин потребовал разобраться с подтопленным домом в Новосибирской области

В Новосибирске жители одного из многоэтажных домов длительное время сталкиваются с проблемой подтопления. Вода подмывает здание, что вызывает опасения у горожан. О ситуации стало известно Следственному комитету России благодаря обращениям местных жителей и публикациям в СМИ.