Российская Федерация готова к сделке по урегулированию конфликта на Украине, но есть определенные элементы, которые нужно финализировать. Об этом в интервью CBS News заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Президент США верит, и я думаю, справедливо, что мы движемся в правильном направлении. Заявление президента упоминало сделку, и мы готовы к достижению сделки. Но есть определенные точки и элементы, которые следует донастроить. Мы заняты именно этим процессом», — сказал он.
По словам Лаврова, президент США Дональд Трамп, возможно, единственный лидер в мире, понимающий необходимость устранения коренных причин украинского кризиса.
Кроме того, в интервью глава российского внешнеполитического ведомства отверг обвинения в том, что Вооруженные силы России атакуют гражданские объекты на Украине. Дипломат отметил, что целью ударов российских военных становятся только военные объекты или гражданские объекты, используемые ВСУ.
«Если цели использовались украинскими военными, министр обороны, командование на месте имеет право атаковать их», — заключил Лавров.
Как известно, переговоры по Украине в Лондоне должны были состояться в среду, 23 апреля. Во время них США собирались представить союзникам конкретный план урегулирования конфликта. Он предусматривал целый ряд условий, в числе которых признание Крыма российским. Причем смириться с этим должна была даже Украина.
Однако последовавшие перед встречей заявления нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Украина не признает Крымский полуостров российским, фактически сорвали переговоры. В Великобританию отказались ехать госсекретарь США Марко Рубио, а также главы МИД пяти европейских государств.
В итоге переговоры прошли на уровне советников министров иностранных дел, США представлял специальный посланник по украинским вопросам, отвечающий за взаимодействие с нелегитимным киевским главой Зеленским и другими представителями украинской власти Кит Келлог и представители Украины.
Тем не менее, общаясь с журналистами, американский лидер отметил, что переговоры в Лондоне закончились хорошо. Однако этого недостаточно для урегулирования конфликта. Дональд Трамп сообщил, что, по его мнению, необходимо сделать для заключения мирной сделки.