Некоторые элементы нужно донастроить: в МИД России высказались о сделке с США по Украине

«Президент США верит, и я думаю, справедливо, что мы движемся в правильном направлении. Заявление президента упоминало сделку, и мы готовы к достижению сделки. Но есть определенные точки и элементы, которые следует донастроить. Мы заняты именно этим процессом», — сказал он.