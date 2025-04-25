В Омской области почетные доноры будут получать выплаты автоматически

После подтверждения реквизитов в личном кабинете на Госуслугах, выплата в размере 18 200 рублей (проиндексированная сумма на текущий год) будет поступать автоматически после того, как информация о присвоении звания «Почетный донор России» поступит в МФЦ. В Омской области данной выплатой пользуются 10 387 человек.