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В Омской области почетные доноры будут получать выплаты автоматически

Назначение выплаты будет происходить в проактивном режиме.

Источник: Комсомольская правда

Почетные доноры России, проживающие в Омской области, смогут получать ежегодные денежные выплаты в упрощенном порядке. Теперь им не нужно подавать заявления в МФЦ. Для получения выплаты достаточно дать согласие на использование банковских реквизитов через портал Госуслуг.

После подтверждения реквизитов в личном кабинете на Госуслугах, выплата в размере 18 200 рублей (проиндексированная сумма на текущий год) будет поступать автоматически после того, как информация о присвоении звания «Почетный донор России» поступит в МФЦ. В Омской области данной выплатой пользуются 10 387 человек.

Нововведение позволит значительно упростить процедуру получения заслуженной награды. Напомним, что за первые три месяца года более семи тысяч жителей региона сдали кровь и ее компоненты.