Троицкий некрополь в Красноярске станет доступен для туристов. Однако для этого необходимо сначала привести его в порядок, учитывая, что кладбище является объектом культурного наследия федерального значения. Здесь упокоились многие выдающиеся люди, которые внесли большой вклад в жизнь города, края и страны.
В администрации Красноярска поделились: подобный опыт, когда некрополь становится культурной достопримечательностью, давно практикуется и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в других старинных городах мира. Там проводятся экскурсии, устраиваются мемориальные мероприятия.
Итак, конкретно: в 2005 году должны разработать концепцию развития и научно-проектную документацию. Техническое задание специалисты уже подготовили. Будут созданы туристические маршруты с сопутствующим комплексным благоустройством. Для этого территорию поделят на зоны, обустроят пешеходные дорожки и систему навигации, установят освещение, скамейки, урны.