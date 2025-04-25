Троицкий некрополь в Красноярске станет доступен для туристов. Однако для этого необходимо сначала привести его в порядок, учитывая, что кладбище является объектом культурного наследия федерального значения. Здесь упокоились многие выдающиеся люди, которые внесли большой вклад в жизнь города, края и страны.