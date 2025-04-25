В Новосибирской области охотники за год не убили ни одной рыси

«В 2024 году было выдано одно разрешение на добычу рыси. Но животное не было добыто, — рассказал BFM-Новосибирск заместитель начальника управления по охране животного мира, особо охраняемых природных территорий Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области Арзу Гафаров. — Охота на рысь считается довольно сложной. Рысь нужно выследить. Это очень умный хищник, и он умеет уходить от охотника. Поэтому в этой графе у нас ноль сейчас. Случаев незаконной охоты на рысь тоже не зарегистрировано. Мы видим, что рысь как объект охоты не особо востребована. Всех сейчас интересует мясо, а не пушнина. А мясо — это косуля, лось, медведь. В феврале мы провели зимний маршрутный учет, пересчитали все виды животных. Рысь сейчас досчитываем. Последние данные: 299 особи обитают на территории Новосибирской области. Все цифры будут направлены в Москву для утверждения квот и лимитов на предстоящий охотничий год».