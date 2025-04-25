В Новосибирской области охотники за год не убили ни одной рыси

В 2024 году и в начале 2025 года в Новосибирской области не было зарегистрировано ни одного случая убийства рыси охотниками и браконьерами. При этом квота на ее добычу была увеличена.
В период с 1 августа 2023 года по 1 августа 2024 года в Новосибирской области лимит добычи рыси составил 13 особей. Это 8% от общего числа популяции, обитающей на территории региона. Согласно данным регионального Минприроды, попытался добыть такой трофей только один охотник. Но и он в итоге этого не сделал.
«В 2024 году было выдано одно разрешение на добычу рыси. Но животное не было добыто, — рассказал BFM-Новосибирск заместитель начальника управления по охране животного мира, особо охраняемых природных территорий Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области Арзу Гафаров. — Охота на рысь считается довольно сложной. Рысь нужно выследить. Это очень умный хищник, и он умеет уходить от охотника. Поэтому в этой графе у нас ноль сейчас. Случаев незаконной охоты на рысь тоже не зарегистрировано. Мы видим, что рысь как объект охоты не особо востребована. Всех сейчас интересует мясо, а не пушнина. А мясо — это косуля, лось, медведь. В феврале мы провели зимний маршрутный учет, пересчитали все виды животных. Рысь сейчас досчитываем. Последние данные: 299 особи обитают на территории Новосибирской области. Все цифры будут направлены в Москву для утверждения квот и лимитов на предстоящий охотничий год».
В 2025 году охотники, согласно установленным квотам, могут добыть 14 особей рыси. Самое большое количество в Каргатском и Кыштовском районах — по три рыси в каждом.
Рысь внесена в Красные книги ряда российских регионов. Многие биологи считают, что охота на эту красивую кошку должна быть запрещена повсеместно.