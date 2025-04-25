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Жаркая погода установилась на Южном Урале

В пятницу, 25 апреля, в Челябинской области будет облачно с прояснением, небольшие, местами умеренные дожди, грозы.

Сейчас в Ричмонде: +14° 2 м/с 82% 765 мм рт. ст. +15°
Источник: Freepik

Температура воздуха днем составит от +17 до +22 градусов, на юге до +25. Ветер южной четверти 4−9 метров в секунду, днем местами порывы до 14.

В Челябинске сегодня облачно с прояснением, небольшой дождь. Температура воздуха днем составит от +20 до +22 градусов. Ветер южной четверти 4−9 метров в секунду, днем порывы до 12.

День Ангела сегодня, 25 апреля, у Василия, Давида, Ивана, Марии, Марфы, Сергея.

Между прочим, 25 апреля 2025 года отмечают день Василия Парильщика. Согласно народным приметам, сегодня нельзя ходить в грязной и мятой одежде. Если игнорировать данный запрет, можно лишиться удачи на три года.