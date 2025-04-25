Жаркая погода установилась на Южном Урале

Температура воздуха днем составит от +17 до +22 градусов, на юге до +25. Ветер южной четверти 4−9 метров в секунду, днем местами порывы до 14.
В Челябинске сегодня облачно с прояснением, небольшой дождь. Температура воздуха днем составит от +20 до +22 градусов. Ветер южной четверти 4−9 метров в секунду, днем порывы до 12.
День Ангела сегодня, 25 апреля, у Василия, Давида, Ивана, Марии, Марфы, Сергея.
Между прочим, 25 апреля 2025 года отмечают день Василия Парильщика. Согласно народным приметам, сегодня нельзя ходить в грязной и мятой одежде. Если игнорировать данный запрет, можно лишиться удачи на три года.