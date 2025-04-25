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Появились подробности спасения девушки на ж/д переезде в Новосибирске

Дежурная по переезду в Новосибирске спасла девушку от гибели под колесами поезда.

Источник: Западно-Сибирская железная дорога

В Новосибирске дежурная по переезду Елена Стаськова совершила героический поступок, рискуя собственной жизнью, чтобы спасти девушку от надвигающегося поезда. По информации пресс-службы Западно-Сибирской железной дороги, инцидент произошел на переезде Новосибирск-Западный, когда молодая сибирячка не отреагировала на сигналы тревоги и крики дежурной.

«Я не раздумывая бросилась к женщине. Пересматривая видео с камер, поняла, что действовала очень решительно, и стало страшно. Но главное — человек спасен», — рассказала Елена о своих действиях.

Известно, что Елена работает дежурной по переезду всего полгода.

В результате смелого поступка Елены девушка была оттолкнута от путей всего за несколько секунд до того, как мимо пронесся поезд.

Западно-Сибирская железная дорога напоминает всем о необходимости соблюдать осторожность и внимательно относиться к правилам безопасности на железнодорожных путях.