Появились подробности спасения девушки на ж/д переезде в Новосибирске

В Новосибирске дежурная по переезду Елена Стаськова совершила героический поступок, рискуя собственной жизнью, чтобы спасти девушку от надвигающегося поезда. По информации пресс-службы Западно-Сибирской железной дороги, инцидент произошел на переезде Новосибирск-Западный, когда молодая сибирячка не отреагировала на сигналы тревоги и крики дежурной.