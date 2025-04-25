Экономист назвала курс 30 рублей за доллар критичным для России

Нынешний курс в районе 80 рублей за доллар, по словам эксперта, не является критичным, несмотря на заложенные в бюджете 96,5 рубля. Бюджетная система адаптирована к колебаниям на валютном рынке. По словам профессора, сегодня примерную границу проблемной зоны можно обозначить от 75 рублей за доллар.
«Длительное нахождение курса ниже данной отметки может привести к недополучению бюджетом значительных сумм, что в итоге может вызвать его дефицит, что потребует экстренных мер для балансировки бюджета», — подчеркнула Капустина.
Экономист отметила, что возвращение к курсу 30−40 рублей за доллар, существовавшему 10 лет назад, нереально из-за изменений в мировой экономике. Такое укрепление рубля привело бы к резкому падению нефтегазовых доходов бюджета.
Ранее сообщалось, что внебиржевой курс доллара рухнул ниже 80 рублей. Это произошло впервые с 19 июня прошлого года.