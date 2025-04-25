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Экономист назвала курс 30 рублей за доллар критичным для России

Курс доллара ниже 75 рублей может создать проблемы для российского бюджета, заявила профессор Надежда Капустина. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Источник: Life.ru

Нынешний курс в районе 80 рублей за доллар, по словам эксперта, не является критичным, несмотря на заложенные в бюджете 96,5 рубля. Бюджетная система адаптирована к колебаниям на валютном рынке. По словам профессора, сегодня примерную границу проблемной зоны можно обозначить от 75 рублей за доллар.

«Длительное нахождение курса ниже данной отметки может привести к недополучению бюджетом значительных сумм, что в итоге может вызвать его дефицит, что потребует экстренных мер для балансировки бюджета», — подчеркнула Капустина.

Экономист отметила, что возвращение к курсу 30−40 рублей за доллар, существовавшему 10 лет назад, нереально из-за изменений в мировой экономике. Такое укрепление рубля привело бы к резкому падению нефтегазовых доходов бюджета.

Ранее сообщалось, что внебиржевой курс доллара рухнул ниже 80 рублей. Это произошло впервые с 19 июня прошлого года.