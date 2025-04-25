Экономист назвала курс 30 рублей за доллар критичным для России

Нынешний курс в районе 80 рублей за доллар, по словам эксперта, не является критичным, несмотря на заложенные в бюджете 96,5 рубля. Бюджетная система адаптирована к колебаниям на валютном рынке. По словам профессора, сегодня примерную границу проблемной зоны можно обозначить от 75 рублей за доллар.