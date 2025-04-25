В Красноярском крае резко сократилась выдача кредитных карт

Жителям Красноярского края стали массово отказывать в выдаче кредиток. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.
В марте 2025 года жителям края выдали 22,3 тысячи кредитных карт, что на 52,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
Отмечается, что падение может продолжиться, так как кредиторы ориентируются на заемщиков с высокой кредитоспособностью. Поток заявок от клиентов с недостаточными доходами сокращается.
Однако в Красноярском крае выдают все еще много кредиток по сравнению с другими регионами Сибири. По этому показателю он уступил лишь Новосибирской области, где выдали 22,8 тысяч кредитных карт.
В целом по России в марте 2025 года чуть более 1 млн кредитных карт, что на 53,7% меньше, чем годом ранее.
Ранее сообщалось о том, что жители Красноярского края за месяц потратили в магазинах более 72 млрд рублей.