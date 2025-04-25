Офтальмолог предупредила о скрытых угрозах для зрения у взрослых людей

Не менее четверти взрослого населения Земли страдает близорукостью. Ухудшение зрения вдаль все чаще фиксируют не только у детей, но и у взрослых. Об этом KP.RU рассказала врач-офтальмолог высшей квалификационной категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук Гергана Стоянова.