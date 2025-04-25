Офтальмолог предупредила о скрытых угрозах для зрения у взрослых людей

Не менее четверти взрослого населения Земли страдает близорукостью. Ухудшение зрения вдаль все чаще фиксируют не только у детей, но и у взрослых. Об этом KP.RU рассказала врач-офтальмолог высшей квалификационной категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук Гергана Стоянова.
— У части людей рост глаза может продолжаться в течение жизни (чем больше удлинение глазного яблока, тем выше близорукость. — Ред.), — уточнила специалист.
Многие думают, что взрослый глаз полностью сформирован, и дальнейшее ухудшение зрения невозможно. Однако это не так. Основная причина — чрезмерная зрительная нагрузка на близком расстоянии. Постоянные экраны в жизни человека негативно влияют на качество зрения.
— Примерно у 5% людей, то есть у каждого двадцатого, она прогрессирует. Ведущую роль в этом играют перегрузки работой на близком расстоянии, — предупредила Стоянова.
Так что если чувствуете регулярную усталость глаз, рези, расплывчатость вдаль, боль — не списывайте это на недосып или «сидение в телефоне». Возможно, причина куда серьезнее. И пора показаться офтальмологу.