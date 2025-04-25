«ИрАэро» возобновляет рейсы Иркутск-Самара

Ранее стало известно, что китайская авиакомпания Air China начнет выполнять прямые рейсы между Иркутском и Пекином с 27 апреля 2025 года. Самолеты будут летать три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям, время в пути составит около трех часов. В настоящее время это направление обслуживает российская S7 Airlines, которая также осуществляет перелеты из Иркутска в Шанхай и Гуанчжоу.