«ИрАэро» возобновляет рейсы Иркутск-Самара

Иркутская авиакомпания «ИрАэро» возобновит рейсы в Самару. Вылеты на данном направлении будут осуществляться раз в неделю, по субботам, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
Авиалайнер прибывает в международный аэропорт Курумоч самарского округа. Рейсы в Иркутск проводятся по воскресеньям. Авиаперевозки будут проводится на самолетах Superjet 100. Продолжительность перелета составит около пяти часов.
Ранее стало известно, что китайская авиакомпания Air China начнет выполнять прямые рейсы между Иркутском и Пекином с 27 апреля 2025 года. Самолеты будут летать три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям, время в пути составит около трех часов. В настоящее время это направление обслуживает российская S7 Airlines, которая также осуществляет перелеты из Иркутска в Шанхай и Гуанчжоу.