Минпросвещения проверит, что дети едят в школах

«Мы понимаем беспокойство и тревогу родителей, тем более что в настоящее время буфет в школе — это необходимость, позволяющая обеспечить школьников дополнительным питанием между основными приемами пищи: завтраками и обедами, организованными в школьной столовой», — рассказала Шварцман. Ее слова передает ТАСС.