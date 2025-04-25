Минпросвещения проверит, что дети едят в школах

Каждое нарушение, выявленное в столовой, рассматривают индивидуально.
Вопрос организации школьного питания находится под пристальным вниманием Министерства просвещения Российской Федерации, тогда как надзор за качеством предоставляемых блюд осуществляется Роспотребнадзором. Об этом заявила замглавы Минпросвещения Ирина Шварцман.
«Мы понимаем беспокойство и тревогу родителей, тем более что в настоящее время буфет в школе — это необходимость, позволяющая обеспечить школьников дополнительным питанием между основными приемами пищи: завтраками и обедами, организованными в школьной столовой», — рассказала Шварцман. Ее слова передает ТАСС.
Замглавы Минпросвещения отметила, что вопрос питания школьников контролируется. Каждое нарушение министерство проверяет в особом порядке. По ее словам, продукты в школьных столовых должны соответствовать всем требованиям, установленным к детскому питанию.