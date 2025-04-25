WP: США предлагают Киеву «уступить» территории, освобождённые армией РФ

Соединённые Штаты предлагают Украине «уступить» территории, которые были освобождены российскими военными, пишет американское издание The Washington Post.
В материале сказано, что речь идёт об инициативе в рамках мирного урегулировании на Украине.
При этом в публикации подчёркивается, что Вашингтон не предлагает Киеву ни гарантий безопасности, ни членства в Североатлантическом альянсе.
«По словам нескольких человек, знакомых со сделкой, США выдвинули предложение, которое исключит членство Украины в НАТО, включит в себя признание США Крыма российским, оставит российской армии почти всю территорию, и не даст никаких реальных гарантий безопасности для Украины», — говорится в материале.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Российская Федерация, Киев и ЕС должны принять условия сделки по урегулированию конфликта.
Кроме того, Трамп выразил мнение, что в ближайшее время конфликт на Украине будет завершён.