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WP: США предлагают Киеву «уступить» территории, освобождённые армией РФ

Вашингтон не предлагает Киеву ни гарантий безопасности, ни членства в НАТО.
Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты предлагают Украине «уступить» территории, которые были освобождены российскими военными, пишет американское издание The Washington Post.

В материале сказано, что речь идёт об инициативе в рамках мирного урегулировании на Украине.

При этом в публикации подчёркивается, что Вашингтон не предлагает Киеву ни гарантий безопасности, ни членства в Североатлантическом альянсе.

«По словам нескольких человек, знакомых со сделкой, США выдвинули предложение, которое исключит членство Украины в НАТО, включит в себя признание США Крыма российским, оставит российской армии почти всю территорию, и не даст никаких реальных гарантий безопасности для Украины», — говорится в материале.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Российская Федерация, Киев и ЕС должны принять условия сделки по урегулированию конфликта.

Кроме того, Трамп выразил мнение, что в ближайшее время конфликт на Украине будет завершён.