WP: США предлагают Киеву «уступить» территории, освобождённые армией РФ

«По словам нескольких человек, знакомых со сделкой, США выдвинули предложение, которое исключит членство Украины в НАТО, включит в себя признание США Крыма российским, оставит российской армии почти всю территорию, и не даст никаких реальных гарантий безопасности для Украины», — говорится в материале.