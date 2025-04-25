В Иркутске отремонтируют почти 100 детских садов и школ

— Убежден, отремонтированные учреждения получатся удобными, современными, и маленькие иркутяне вместе с родителями по достоинству оценят улучшения. Для города важно создавать условия, в которых дети смогут не только учиться, но и всесторонне развиваться. Мы будем и дальше планомерно обновлять инфраструктуру в сфере образования, — отметил мэр Руслан Болотов.