В Иркутске отремонтируют почти 100 детских садов и школ

В Иркутске обновят здания детских садов, школ и учреждений дополнительного образования. В апреле начались первые работы, всего в планах — охватить почти 100 объектов. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, на эти цели выделено порядка 400 миллионов рублей.
Уже сейчас в детском саду № 72 полным ходом идет замена окон, в июне здесь же запланирован ремонт отмостки. В детсаду № 153 проводится капитальное обновление кровли.
— Убежден, отремонтированные учреждения получатся удобными, современными, и маленькие иркутяне вместе с родителями по достоинству оценят улучшения. Для города важно создавать условия, в которых дети смогут не только учиться, но и всесторонне развиваться. Мы будем и дальше планомерно обновлять инфраструктуру в сфере образования, — отметил мэр Руслан Болотов.
В общей сложности в 2025 году планируется отремонтировать 61 детский сад, 34 школы и три учреждения дополнительного образования. Помимо этого специалисты воплотят в жизнь 23 проекта, включающих модернизацию спортивных залов и площадок, приобретение музыкального оборудования, установку освещения и создание новых игровых зон.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Руслан Болотов избран мэром Иркутска на второй срок.