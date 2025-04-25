Стало известно, где покоится основатель Новосибирска Николай Тихомиров

Согласно книге Игоря Маранина «Мифосибирск», с начала 1950-х годов горожане замечали, как каждую весну на тротуаре возле собора проступал контур могилы с надписью: «Здесь лежит строитель храма сего». Последний раз её видели в 1961 году.
В результате в 1971 году при прокладке кабеля под асфальтом рабочие нашли кирпичную кладку и под ней — гроб с фуражкой и шпагой.
Так и подтвердилось, что здесь действительно был похоронен Тихомиров, скончавшийся вскоре после освящения собора в 1899 году.
Долгие годы над могилой стояла лишь табличка, которую ежегодно очищала его вдова Мария. Позже, во время реконструкции, захоронение оказалось под асфальтом.
Сегодня о Николае Тихомирове напоминает памятный камень у собора, а найденные реликвии (фуражка и шпага) хранятся в краеведческом музее.