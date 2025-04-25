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В Иркутске отремонтируют почти 100 школ и детских садов

На эти цели выделено 400 млн рублей.

Источник: Мэрия Иркутска

В Иркутске в 2025 году отремонтируют около 100 образовательных учреждений. Об этом сообщили в мэрии.

В апреле стартовали ремонтные работы в детских садах и школах. На эти цели предусмотрено 400 млн рублей.

В этом году ремонтные работы охватят 61 детский сад, 34 школы и 3 учреждения дополнительного образования.

Так, в детском саду № 72 уже ведется замена оконных блоков. В июне в этом же учреждении будет проведен дополнительный ремонт отмостки вокруг здания. В детском саду № 153 капитально ремонтируют кровлю.

Ранее сообщалось о том, что в Иркутской области отремонтируют 11 учреждений культуры.