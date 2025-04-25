Осужденный по делу «Норд-Оста» Межиев вышел на свободу после 22 лет колонии

Алихан Межиев, осуждённый по делу о захвате заложников в Театральном центре на Дубровке, вышел на свободу после 22 лет лишения свободы. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Межиев полностью отбывал наказание, назначенное ему судом. Он был приговорён в 2004 году к 22 годам колонии по обвинению в пособничестве террористам, причастным к трагедии «Норд-Оста», а также в подрыве автомобиля в юго-западной части Москвы. По данным следствия, он частично признал свою вину. Отсчёт срока начался с ноября 2002 года.
Согласно данным источника агентства, Межиев покинул исправительное учреждение 28 октября 2024 года, завершив весь срок заключения без досрочного освобождения.
Ранее сообщалось, что актер Михаил Ефремов, отбывавший наказание за смертельное ДТП в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области, тайно вышел на свободу. Пока журналисты ожидали артиста у входа в исправительное учреждение, артиста незаметно вывезли в столицу.