Осужденный по делу «Норд-Оста» Межиев вышел на свободу после 22 лет колонии

Межиев полностью отбывал наказание, назначенное ему судом. Он был приговорён в 2004 году к 22 годам колонии по обвинению в пособничестве террористам, причастным к трагедии «Норд-Оста», а также в подрыве автомобиля в юго-западной части Москвы. По данным следствия, он частично признал свою вину. Отсчёт срока начался с ноября 2002 года.